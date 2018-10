L’ultimo colpo del Milan si chiama Lucas Paquetà, fantasista del Flamengo costato circa 35 milioni. Il giocatore sarà a gennaio ufficialmente rossonero, ma il suo arrivo in Serie A poteva essere anticipato già ad agosto. Come riporta ilmessaggero.it, il giocatore era stato proposto alla Roma, che stava cercando un giocatore offensivo. La risposta di Monchi è stata però negativa: il ds non lo ha ritenuto adatto per il gioco di Di Francesco.