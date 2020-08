La Gazzetta dello Sport ha rivelato un retroscena sul blitz della Juventus per portare in panchina a sorpresa Andrea Pirlo. La notte in cui la Juventus salutò la Champions col Lione e pure Maurizio Sarri, Andrea Pirlo era a Forte dei Marmi, alla festa di compleanno di Giampaolo Pazzini. Arrivò in ritardo perché voleva vedere la partita e uno dei presenti lo salutò così: «Tieni d’occhio il cellulare, pare che Andrea Agnelli ti stia cercando...». Quella sera lo smartphone del Maestro non squillò, ma lui aveva già capito tutto. Per questo non si stupì più di tanto quando il presidente bianconero lo chiamò il mattino seguente, invitandolo a raggiungerlo subito alla Continassa.