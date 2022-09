L'ex centrocampista della Juve Miralem Pjanic è ormai l'ultima ruota del carro nella mediana del Barcellona, ed è stato proposto, riporta Footmercato al Lione, al Marsiglia e soprattutto al Nizza: ora si potrebbero fare avanti alcune squadre arabe come l'Al-Nassr, dopo che le trattative estive non sono andate in porto. Improbabile un ritorno in Turchia.