Sono state ore di confronti per la Sampdoria, la sua dirigenza e i giocatori. La sconfitta in Sardegna ha lasciato evidentemente qualche strascico, tanto è vero che, oltre al faccia a faccia tra D'Aversa e la squadra, ci sarebbe stato pure un duro intervento del direttore sportivo Daniele Faggiano.



La ricostruzione fatta oggi da Il Secolo XIX racconta di una strigliata fatta dal dirigente ai calciatori ancora nel piazzale dello stadio di Cagliari. Faggiano sarebbe salito sul pullman di Genovarent, lasciando a terra D'Aversa, per riprendere e chidere spiegazioni ai giocatori in tono piuttosto deciso. La richiesta? Una maggiore attenzione e diverso atteggiamento già dalla partita con lo Spezia.



La lavata di testa avrebbe colpito diversi giocatori, che sarebbero rimasti molto colpiti dalle tempistiche e dalle modalità. Recentemente alla Samp si erano verificate poche situazioni di questo tipo, e il confronto direttamente sul pullman rappresenta una novità assoluta.