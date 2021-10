La sfiga non c’entra proprio nulla. Togliamocelo dalla testa, dalla bocca e dalla tastiera.. Il Sampmania di qualche giorno fa l’ho incentrato su questo tema, per esorcizzare il tabù e farci due risate in vista di una partita che si preannunciava difficile, spinosa, dannatamente complicata. Nemmeno se me lo sentissi.A D’Aversa abbiamo dato tutte le attenuanti possibili. Un avvio di campionato da incubo, una situazione infermeria da mani nei capelli, e una società terremotata e eterea sono dati di fatto. Ma come si può pensare diderubricare a contrattempo la? Come si può pretendere di far passare una, costretto a saltare la direzione di un allenamento, per un normale ‘pranzo amichevole’? Come si può immaginare di ridurre ildi un direttore sportivo, peraltro storicamente benvoluto da squadra e staff, ad una banale divergenza aziendale senza alcuna ripercussione sull’ambiente? Tutte queste cose, signori, hanno un peso e un’incidenza in Prima Categoria, figuriamoci in Serie A. Tentare di far filtrare tale messaggio è circonvenzione di incapace, oltre che una mancanza di rispetto nei confronti del cervello dei tifosi pesanti.Ora però togliamo la patina degli alibi, dei ‘sì però’, dei ‘ma’ e di tutte le congiunzioni avversative a cui potete pensare. Guardiamo al nocciolo delle cose, e al match in sé.. Non si tratta di un’affermazione così sconvolgente, no? Sono lampanti le disattenzioni e le dimenticanze di un gruppo evidentemente spaesato dagli elementi destabilizzanti citati poco sopra, e sono altrettanto abbacinanti i vuoti, a livello tattico ma anche e soprattutto dal punto di vista tecnico. La squadra in Sardegna era proprio messa male in campo., e infatti i rossoblù hanno sempre raddoppiato e talvolta triplicato i poveri Askildsen, Thorsby e Silva. La completa assenza di pericolosità sulle corsie, con Gabbiadini e Candreva regolarmente preda degli esterni sardi, ha ingolfato la manovra in mezzo. Resta comunque pure la sensazione di un attacco disorganizzato e convulso. Caputo, tolto l’exploit di Empoli, ha le polveri bagnate e ricorda troppo da vicino un doppione di Quagliarella. L’unica buona notizia di giornata, a volerne trovare una, è il recupero di Gabbiadini. Ci è mancato come il pane,, e sarebbe positivo riuscire farlo il prima possibile.Già, a proposito di Candreva. Se persino il numero 87 sbaglia due volte, oltretutto nella stessa azione, prima con un errore concettuale e poi dimenticandosi Joao Pedro alle sue spalle, vuol dire che qualcosa non va a livello globale., anche se la linea arretrata ci mette del suo. Yoshida e Colley sbandano da morire, non parliamo dei terzini, ma è l’intero assetto doriano a trasmettere l’impressione di fragilità e poca organizzazione. Il dettaglio dei tiri, ad esempio, lo trovo molto eloquente. La Samp ne ha fatti 17, ben 5 in più rispetto ai 12 del Cagliari, e dei 17 addirittura 10 sono arrivati da dentro l'area.Volete un altro dato quantomeno curioso e preoccupante?, con 3 tentativi.Il possesso palla, 60% blucerchiato, si è rivelato sterile e poco ragionato, la manovra doriana ha cercato spessissimo i cross, addirittura 26 volte, ma con al centro dell’area i Caputo e i Quagliarella, non è mai una grande idea. E qui ritorniamo al discorso a monte:Non è un problema del povero Ciccio, che ora rischia di diventare facile capro espiatorio. Le sue caratteristiche sono sempre state quelle, è il ragionamento alle spalle ad essere inceppato e poco trasparente.Il modulo visto ieri, peraltro, non era neppure un 4-3-3, ma una sorta di 4-3-1-2 con Candreva alle spalle di Gabbiadini-Quagliarella. Confrontare le posizioni medie dei giocatori nel classico report post partita per avere conferma dell’affermazione. Significa che la Samp si è trovata poco a suo agio persino con uno schieramento già visto e rivisto, provato e, almeno in teoria, interiorizzato. Più in generale, comunque, è l’intero atteggiamento blucerchiato a preoccupare. Rispetto ad altre gare la Samp è sembrata scarica, poco convinta e rinunciataria. Le lacune tecniche, i problemi tattici, la povertà caratteriale e di organizzazione ci sono e sono evidenti,ormai da parecchio, da confusione e assenza programmatica. Siamo riusciti a trasformare la partita con lo Spezia quasi in un ultimatum, mi auguro che D’Aversa riesca a ribaltare le perplessità che nutrivo già da tempo contro i bianconeri.