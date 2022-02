Durante la sessione di mercato invernale, la Sampdoria ha sondato vari giocatori, specialmente in attacco. Il reparto è stato al centro di riflessioni, trattative e idee non concretizzate. Da Corte Lambruschini, ad esempio, avevano puntato Defrel e Castillejo, ma avevano effettuato un tentativo in segreto anche per un giocatore della Fiorentina, ossia Riccardo Sottil.



L'approccio blucerchiato, però, è stato rispedito al mittente dal club viola, che non ha voluto privarsi dell'esterno classe 1999. Sulle tracce del calciatore c'erano anche il Verona e il Sassuolo, scrive Firenzeviola.it, ma la società di Commisso ha deciso di porre il veto ad una sua eventuale partenza.