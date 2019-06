L'addio di Maurizio Sarri al Chelsea è stata "la cosa migliore per l'allenatore e per il club", scrive Martin Lipton in un editoriale sul The Sun. Il giornalista inglese parla dei tanti problemi tra il nuovo tecnico della Juventus, la dirigenza, la squadra ed i tifosi. Nonostante il toscano abbia centrato praticamente tutti gli obiettivi stagionali l'addio del Chelsea è stato molto freddo, anche formalmente, e di fatto Sarri è stato il primo allenatore dell'era Abramovich ad andarsene per sua volontà.