Alex McLeish, ex allenatore dell’Aston Villa, ha rivelato che nel 2012 il Manchester United è stato vicino ad acquistare Jack Grealish per appena 200 mila sterline, con tanto di cena tra la famiglia dell’inglese e Rio Ferdinand. Oggi i Red Devils, ancora interessati al classe ’95 dei Villans, avranno bisogno di almeno 50 milioni per assicurarsene le prestazioni.