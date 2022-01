Amici? Macché. Altro che favori per le cessioni di Bentancur e Kulusevski, la tensione tra la Juve e Fabio Paratici è alle stelle. Il motivo ha un nome e un cognome: Dusan Vlahovic. Perché proprio il ds del Tottenham ha tentato in extremis un ulteriore sorpasso, alzando l'offerta sia con la Fiorentina che con l'entourage del giocatore. Ma come sia andata a finire, ormai, è già storia.