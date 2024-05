Reus: 'Nessuno si chiederà come ha vinto il Borussia. Di nuovo in finale dopo più di 10 anni, indescrivibile'

45 minuti fa



Il trequartista del Borussia Dortmund Marco Reus ha parlato a Dazn dopo il raggiungimento della finale di Champions League e l'eliminazione del Psg:



"Indescrivibile. Dopo più di 10 anni, sono di nuovo in finale con il Borussia. Ousmane Dembélé e Achraf Hakimi hanno portato un ritmo incredibile e abbiamo sofferto molto. Come abbiamo vinto la partita, domani nessuno se lo chiederà. L'importante è che il Borussia Dortmund sia di nuovo in finale. Nessuno si aspettava una cosa del genere".