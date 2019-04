Oggi la Camera vota la legge contro le violenze sulle donne. Come richiesto anche dal Movimento 5 Stelle, la Lega di Salvini autorizza a togliere la norma sulla castrazione chimica per chi accetta di uscire dal carcere. Invece ci sarà quella battezzata "revenge porn" (porno vendette): chi diffonde immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso dei diretti interessati rischia da 1 a 6 anni di carcere e una multa da 5 mila a 15 mila euro. Rischia la stessa pena anche chi diffonde i materiali ricevuti da altri.



Recentemente la questione ha riguardato come vittima una politica italiana, Giulia Sarti. E un calciatore: l'attaccante francese del Cagliari, Cyril Thereau, che (ai tempi dell'Udinese) riprendeva una coppia a letto mentre faceva sesso.



Passando dal serio al faceto, Le Iene hanno ideato un nuovo format: Tinder Sorpresa. Una donna famosa si presta per scherzo a offrirsi sul social di incontri, ripresi delle telecamere. Dopo Taylor Mega e Nina Moric, l'ultima protagonista è stata Malena. Rimasta in slip con un personal trainer di 36 anni, lanciatosi in un massaggio hot che l'ex naufraga all'Isola dei Famosi ha mostrato di gradire, tanto che l'inviata del programma è dovuta intervenire per stoppare tutto. Ventidue anni fa, nel 1997, l'allora 21enne romanista Francesco Totti su Scherzi a Parte con una cameriera sexy venne fermato molto prima.