Vincere per non fare calcoli. Vietate tabelle in casa Fiorentina, già qualificata al prossimo turno di Conference League. Italiano vuole conquistare i tre punti in casa del Riga - si gioca oggi alle 16.30 - per non avere rimpianti e puntare al primo posto nel girone. Sfida a distanza con il Basaksheir: per passare come primi i viola devono fare meglio dei turchi impegnati in casa contro l'Hearts.



LE SCELTE - Oltre a Castrovilli, Gonzalez e Sottil, Italiano dovrà rinunciare anche ad Amrabat per lombagia. L'allenatore fa riposare anche Kouame e pensa a un 4-2-3-1 con Mandragora e Ducan in mediana e il terzetto Ikoné, Barak e Saponara dietro a Cabral. In difesa dovrebbero riposare Milenkovic e Biraghi: Terzic si candida per una maglia da titolare a sinistra. Il Riga è senza il difensore centrale Jagodinskis squalificato e presente nella gara d'andata.



DOVE VEDERLA - La partita sarà visibile in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, e in streaming su Sky Go e Dazn.



Le probabili formazioni



RFS Riga (3-4-3): Steinbors; Maksimenko, Lipuscek, Stuglis; Sorokins, Saric, Panic, Mares; Simkovic, Deocleciano, Ilic. All.: Morozs.

Fiorentina (4-2-3-1): Gollini; Venuti, Quarta, Igor, Terzic; Mandragora, Duncan; Ikoné, Barak, Saponara; Cabral. All.: Italiano.