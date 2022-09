: nonostante tutti i limiti dal punto di vista tecnico il portiere lettone si supera dimostrandosi un muro. Il punto rimediato arriva grazie alle sue parate.: Sorokin dalla sua parte soffre molto le scorrazzate offensive di Biraghi e lui, sempre in sistematico raddoppio, riesce a limitare i danni.: Nonostante non riesca a segnare con lui in marcatura Cabral fa quell che vuole. Ha colpe anche in occasione del gol di Barak.: probabilmente è il migliore del reparto difensivo ospite, non si ferma un secondo. Determinante nel murare bene gli attacchi gigliati: Biraghi dalla sua parte passeggia, il laterale non entra quasi mai veramente in partita.(dal 23’ s.t: sostituisce degnamente il compagno)aggressivo dal primo minuto compensa la mancanza di doti tecniche con tanto agonismo: rischia il rosso nel primo tempo su Barak rimediando solo un giallo.Prestazione sufficiente per l’esperto mediano che fa da argine alle offensive della Fiorentina. Nel finale cresce e aiuta la difesa a portare a casa il punto.Come il terzino opposto anche lui soffre molto il suo avversario di fascia: se Dodo è tra i migliori è perché gioca senza troppe pressioni.: il capitano non è al meglio e lo si vede. Prestazione altalenante condita da qualche errore di troppo in fase di ripiegamento: Biraghi dalla sua parte è spesso troppo libero.(dal 17’s.t.: trova lo spunto decisivo per mandare in porta Ilic): dal fischio iniziale si era capito che fosse il più pericoloso, ed il tabellino finale lo conferma. Bravo a difendersi dall’arrivo di Ranieri e Quarta in occasione del golCorre tanto ma tocca pochi palloni, anche se l’intesa con Ilic è ottima. Costringe la difesa viola a stare sempre i attenta.(dal 43’s.t.