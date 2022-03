Déjà vu. L'Italia fallisce la qualificazione alla fase finale del Mondiale e così torna d'attualità il tema dei giovani. Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi ha sentenziato: "Il dramma è che l'Italia è un Paese per vecchi". Lo stesso non si può dire per la musica, un mondo dove stanno emergendo diversi volti nuovi. L'ultimo esempio è Rhove, presente nella top 10 delle canzoni più ascoltate su Spotify con due brani: "Shakerando" (2°) e "Cancelo" (6°).



Quest'ultimo singolo è intitolato al terzino destro del Manchester City, che con il suo Portogallo ha battuto la Macedonia del Nord (giustiziera degli Azzurri) e si è qualificato al Mondiale in Qatar. Nel testo è presente un riferimento ad altri due ex calciatori della Juventus: "Tutti Camoranesi o Nedved".



Nel video si vedono poi tanti ragazzi in maglia bianconera. Tra l'altro un giornale locale ha criticato il rapper di Rho (all'anagrafe Samuel Roveda, classe 2001) per aver girato il video senza alcuna autorizzazione, mettendosi al centro di un trafficato incrocio stradale su una sedia insieme a un bambino.