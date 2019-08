Secondo quanto appreso da calciomercato.com, la Fiorentina starebbe per annunciare l'arrivo in viola di Franck Ribery. Accordo raggiunto fra le parti in causa e annuncio dell'operazione atteso a momenti. Classe 1983, francese, Ribery si appresta a sbarcare in Serie A dopo dodici stagioni trascorse in Bundesliga, dove con la maglia del Bayern Monaco ha vinto nove titoli di campione di Germania, una Champions e un Mondiale per club, solo per citare i titoli più prestigiosi. Con il club bavarese, al quale Ribery era approdato nel 2007, dopo due stagioni al Marsiglia, il francese ha disputato 425 partite (124 gol). Per lui, anche 81 presenze e 16 reti con la nazionale francese. Un campione assoluto arriva quindi in viola, seppur a fine carriera: è Ribery il grande regalo di Rocco Commisso a Firenze e alla Fiorentina.



(seguono aggiornamenti)