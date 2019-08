Franck RIbery alla Fiorentina: non è più solo un sogno, ma uno scenario possibile, un tentativo concreto che sta facendo il ds viola Pradè, sotto l'egida del presidente Commisso. Ai viola serve un esterno d'attacco e il francese, svincolato dopo la lunga esperienza al Bayern, è una tentazione. Ribery ci sta pensando, sta prendendo in seria considerazione l'offerta della Fiorentina, un progetto in cui sarebbe protagonista, sorretto dall'entusiasmo di una piazza affamato di calcio.



LA SCELTA - Il classe '83, 36 anni, deve però scegliere: oltre alla Fiorentina l'esterno ha offerte, ben più remunerative, dalla Russia. Ne sta valutando una, e ora deve decidere: premiare un progetto tecnico rinnovato, dove può essere di nuovo protagonista, oppure firmare l'ultimo contratto importante della sua carriera in Russia. Valutazioni in corso, ma la Fiorentina ci crede e spinge: Ribery in viola ora si può fare...