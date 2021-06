Franck Ribery, stella della Fiorentina, parla al canale ufficiale del Bayern Monaco, dopo una visita al centro sportivo in quella che è stata per anni casa sua: "È sempre un piacere tornare qui, è sempre molto emozionante. Penso spesso a cosa ho fatto e cosa ho vinto col Bayern Monaco. Sento spesso i miei ex compagni, soprattutto quelli francesi. Mi piacerebbe prolungare il contratto con la Fiorentina. Ci sono tante cose che amo di Firenze: mi piace molto la città, la gente, i tifosi e la lingua. Ho passato due anni belli fino ad ora. Spero di poter continuare ancora un anno o due. La mia posizione è chiara: voglio restare alla Fiorentina. Conoscete la mia mentalità: amo lavorare e allenarmi. Mi sento bene".