Con un comunicato ufficiale, il Bayern Monaco ha annunciato di aver multato il calciatore francese Franck Ribery, reo di aver utilizzato frasi irriguardose sui social nei confronti di alcuni tifosi che lo avevano criticato per aver consumato una bistecca da 1200 euro in un ristorante di Dubai, durante le vacanze natalizie. "Ribery ha usato parole inaccettabili per il Bayern ed essendo lui un giocatore simbolo del club non possiamo tollerarlo. Ho parlato con Franck e gli ho comunicato la decisione di sanzionarlo e lui ha accettato la punizione", ha chiarito il ds Salihamidzic.



Il caso è nato da un video pubblicato dal giocatore francese sui propri profili, nei quali faceva sfoggio di una bistecca placcata d'oro del valore economico superiore ai 1000 euro, in compagnia del noto chef turco Salt Bae. A detta del Bayern, Ribery e i familiari sarebbero stati oggetto di pesanti insulti e, in un eccesso di difesa, il calciatore ha replicato con espressione decisamente oltre il limite: "Siete nati da un buco nel preservativo, andate a fare in c***", prendendosela successivamente con le madri, alle mogli e alle nonne di chi lo criticava.