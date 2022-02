"Sono innamorato del calcio fin da piccolo. E' una cosa che ho dentro nel cuore". Parola di, che ha concesso una lunga intervista a Sky Sport, nella quale l'attaccante della Salernitana ha parlato anche del proprio futuro: "Non so se il prossimo anno smetterò, dipenderà da come mi sentirò. Per me è importante essere felice la mattina quando vado all'allenamento".- "Ancelotti mi piace come persona e per come lavora, apprezzo Heynckes con cui ho vinto tutto al Bayern".- "Sappiamo cosa dobbiamo fare in campo, abbiamo ancora sei mesi e tannte partite da giocare. Non posso lasciare solo il mio gruppo, la mia squadra. Sono arrivate tante persone nuove, staff, allenatore, giocatori, presidente e dirigenti. Abbiamo già visto qualcosa di buono. Crediamo a questo obiettivo: se continuiamo csì, nella vita può arrivare tutto".- "Quando sono stato a Firenze, ha fatto qualcosa di incredibile. Ha capito che deve continuare così, perché ora è alla Juve che è una grande società e una grande squadra, c'è una pressione più grande su di lui: non deve pensare troppo, solo lavorare come ha sempre fatto perché ha qualità e mentalità. La rabbia dei tifosi della Fiorentina? Sono ancora arrabbiati con Dusan, ma forse hanno capito che il calcio è così".- "Spero che vinca il Milan, perché Ibrahimovic se lo merita per quello che ha fatto e per quella che è stata la sua carriera".- "Il Bayer Monaco, il Liverpool e forse anche il PSG. Dipende solo da loro, perché hanno una squadra forte con grandi giocatori. Lewandowski è il numero uno, ha segnato tantissimo e lavora molto, gli piace aiutare la squadra e in questo i campioni fanno la differenza".- "E' il migliore oggi? Sì, è sicuro che c'è la qualità, ma non si monta la testa. Per lui è un piacere giocare, fa il suo lavoro e si diverte. E per noi, è un piacere vederlo".- "So di dover fare di più, ora ho l'obiettivo di salvare la Salernitana".- "Mi è piaciuto coi suoi discorsi. Ha passione e cuore. Ha parlato ai giocatori come se fossimo una famiglia, un gruppo. Il suo messaggio arriva, ti dà adrenalina, forza e motivazione".