Franck Ribery sta diventando il nuovo idolo dei tifosi della Fiorentina, dopo una lunga militanza nel Bayern Monaco. I media della squadra bavarese hanno intervistato il numero 7 viola:

"Firenze è più piccola di Monaco ma è anch’essa una città molto bella, sono felice di vivere qui. Ho firmato un contratto di 2 anni con la Fiorentina e voglio dare tutto per i tifosi perchè le persone qui amano il calcio. Tutti sono contenti che io sia venuto a Firenze e questo fa contento anche me. Sono ancora più felice quando sono fuori dal campo. Voglio dare il 100% in tutto quello che faccio per il club e per i tifosi. Naturalmente tornerò a Monaco dopo la fine della mia carriera. Non so cosa mi riserverà il futuro, ma Monaco e il Bayern saranno come me per tutta la vita. Non dimenticheremo mai cosa abbiamo ottenuto insieme, tornerò perchè è la mia città"