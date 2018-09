Ricardo Rodriguez, terzino sinistro del Milan e della Svizzera, parla dal ritiro degli elvetici, con il rossonero che oggi giocherà la sua partita numero 58 in nazionale. Tra ricordi dell'infanzia problematica e quelli con i rossocrociati, il 68 milanista parla anche del mondo rossonero. Queste le parole rilasciate a tagblatt.ch: "Solo tre club in carriera? Se mi si tratta bene e correttamente sono uno fedele. Se mi apprezzi resto. Altrimenti me ne vado. Il Milan? Finora mi hanno trattato bene. Gattuso è una persona corretta, onesta, un allenatore che ama il calcio. Siamo pronti a tutto per lui. La Serie A è molto difficile, molti non ce la fanno qui".



SUL PSG - "Sì, c'era interesse e fa piacere. Ma sono ancora al Milan, in uno stadio come San Siro, livello top. Qua i tifosi sono pazzi".



IL MILAN - A Ricardo Rodriguez chiedono se ha fatto troppo poco nella sua carriera: "Perché? Il Milan è il Milan. Chiunque può dire quello che vuole, ma molte persone vogliono venire a giocare qui. Il Milan ha un'aura speciale. Vedrete cosa succederà quando giocheremo di nuovo la Champions..."