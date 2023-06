La sconfitta dell'Italia contro la Norvegia, nella terza e ultima partita del girone eliminatorio dell'Europeo Under 21 ha fatto terminare molto prima del previsto l'avventura dell'Italia e, contestualmente, quella di Samuele Ricci e Pietro Pellegri.



I due giocatori del Torino ora sono in vacanza e il 10 luglio non saranno presenti al raduno al Filadelfia: per loro l'appuntamento è a Pinzolo, dove la squadra di Ivan Juric effettuerà il ritiro precampionato.