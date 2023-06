La lotta che ha deciso l'ultimo campionato di Premier League torna ad infiammare il calciomercato: Declan Rice, centrocampista classe 1999 in uscita dal West Ham e fresco vincitore dell'ultima Conference League contro la Fiorentina, è l'obiettivo del Manchester City di Pep Guardiola, autore del Treble stagionale, e dell'Arsenal di Mikel Arteta.



100 MILIONI DI DUELLO - Il prezzo?100 milioni di euro, in un duello rusticano che sta coinvolgendo anche lo stesso Rice: lui preferisce i Gunners, ma il fatto che sia stato chiesto espressamente dal tecnico catalano può cambiare la situazione. L'offerta più alta è quella arrivata dai Citizens, ma anche l'Arsenal si sta avvicinando con una terza proposta, dopo le prime due respinte dagli Hammers, e la promessa di nominarlo capitano: in questa stagione di Premier League, Rice ha raccolto 37 presenze in cui ha messo a segno 4 gol e 2 assist.