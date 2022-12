Declan Rice rimane al centro del mercato, visto anche il ruolo importante che sta ricoprendo nell'Inghilterra di Southgate in Qatar. Il giocatore, come riporta Goal.com, ha parlato in conferenza stampa, dando indizi sulle sue ambizioni. "Sono molto ambizioso. Vedo i miei amici e compagni qui in Qatar che si giocano grandi trofei e giocano in Champions League" ha dichiarato il centrocampista, confermando il suo desiderio di vestire la maglia di un club di vertice. Proseguendo, Rice ha aggiunto: "Si ha solo una carriera e alla fine, guardandosi indietro, si ricordano i trofei vinti e le grandi partite a cui si è preso parte".