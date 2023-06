Il West Ham aspetta la terza e ultima offerta dell'Arsenal per capitan Declan Rice. Lo scrive l'edizione odierna del Daily Mail, secondo la quale i Gunners sarebbero pronti a chiudere definitivamente questa spinosa telenovela di mercato con un conguaglio economico intorno ai 100 milioni di sterline, come richiesto ormai da tempo dal West Ham. Arteta ha già in pugno il sì del centrocampista, che ha messo di conseguenza in stand-by il Manchester City di Guardiola.