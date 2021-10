Tammy Abraham ha ritrovato la nazionale inglese. L'ex Chelsea ha una responsabilità pesante come quella di trascinare i giallorossi in Champions, visto anche il prezzo del cartellino, ma ancora più pesante è quella che gli mette Declan Rice. Durante l'allenamento di oggi, il calciatore del West Ham ha preso in giro Abraham: "Già si chiama il 'Dio di Roma'. Amico, è il nuovo Totti. Tammy Totti!", scherza il centrocampista davanti alla telecamere Video documentato dalla stessa nazionale inglese su Youtube.