Altro terremoto in casa Palermo. Il presidente inglese del club rosanero, Clive Richardson ha annunciato a ForzaPalermo: "Il direttore sportivo Rino Foschi è stato licenziato da Emanuele Facile. Sport Capital Group ha in programma altre acquisizioni e devo concentrarmi su di esse, Emanuele vuole gestire il Palermo e prendere le decisioni, quindi è stato facile per me mettermi da parte e concentrarmi sui nostri piani in Spagna e Inghilterra".



Sport Capital Group ha poi aggiunto: "SCG acquisirà una serie di club in tutta Europa. Clive è una parte importante di questo processo e come tale si farà da parte per permettere ad Emanuele Facile di gestire il Palermo in futuro".