Prima è arrivato da perfetto sconosciuto o quasi al Watford, direttamente dal Fluminense. Ha annullato il concetto di saudade, subito una stagione a livelli top in Premier League ed è passato all'Everton in estate per 56 milioni. Richarlison ha messo la ciliegina sul suo curriculum: aveva impiegato solo 17 minuti per il suo primo gol coi Toffees, già 3 segnati in 3 gare nella Premier League versione 18/19; ne sono bastati 31 invece per la prima rete con il Brasile, questo attaccante classe '97 dotato di rapidità, tecnica e un'ottima struttura fisica si è presentato in Seleçao segnando una doppietta al debutto contro un non irresistibile Salvador. Predestinato, in Sudamerica ne sono convinti.



MILAN A UN PASSO - Il Watford lo ha pagato solo un anno fa poco più di 10 milioni, mentre l'Everton ha sborsato come detto 56 milioni per portarlo via alla concorrenza dei top club inglesi. Ma Richarlison doveva essere del Milan: proposto ripetutamente a luglio del 2017, era al Fluminense e aveva già accettato la proposta dei rossoneri. La dirigenza attuale ha provato a trovare un accordo coi brasiliani senza successo, un classico sudamericano con l'asta al rialzo sul prezzo e la sponda del Watford che ha speso di più. All'epoca c'era Mirabelli, oggi Leonardo è un altro grande estimatore di Richarlison ma sa bene quanto stia diventando inavvicinabile a livello di prezzo. Un rimpianto per il Diavolo, questo ragazzo a 21 anni fa già parlare il mondo di sé. E poteva essere rossonero...