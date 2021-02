C'è attesa in casa Sampdoria per il confronto presso il Tribunale Fallimentare di Roma, che coinvolgerà il presidente blucerchiato Massimo Ferrero, e relativo alle istanze di fallimento presentate per due sue società. I rappresentanti del Viperetta, Ginaluca Vidal e Luca Ponti, incontreranno il giudice delegato Stefano Cardinali per il concordato preventivo richiesto da Eleven Finance.



Quindici giorni fa erano stati chiesti ulteriori chiarimenti, a seguito del cambio del giudice da Daniela Cavaliere a Cardinali appunto, e secondo Il Secolo XIX sarebbero stati depositati gli approfondimenti finali sia per Eleven Finance che per Farvem Real Estate. Si attende adesso il giudizio sull'ammissibilità o meno delle procedure concordatarie.