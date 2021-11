Se sogni di diventare un professionista del marketing nell'ambito del calcio o dello sport e vuoi realizzare il tuo desiderio ecco un’opportunità da cogliere al volo.Ritorna l’iniziativa letteraria “” che consente di mettersi alla prova e concorrere per partecipare gratis come ospite al " Master Internazionale in Strategia e Pianificazione delle Organizzazioni, degli Eventi e degli Impianti Sportivi " dell'Università di S.Marino (presso l'Università di Parma).L'iniziativa presenta: la prima comincerà alle ore 15.00 di lunedì 8 novembre e terminerà alle ore 23.30 del giorno 18 novembre, la seconda si svolgerà dalle 15 di martedì 23 novembre alle 23.30 del 2 dicembre. Ai partecipanti verrà chiesto di scrivere due articoli, rispettando i temi ed il regolamento proposto dalla Redazione.: La Superlega: pro e contro di un'iniziativa contrastante. Calcio d'élite a supporto dell'intero sistema o club esclusivo per interessi egoistici?Scrivi il tuo articolo sulla community Vivo per Lei , ricordandoti di inserire nel titolo anche l’hashtag #vaialmastersport. Questa fase ha inizio alle 15.00 di lunedì 8 novembre e terminerà alle ore 23.30 del giorno 18 novembre.Il nome del prescelto che avràcome Ospitesarà annunciato entro il 10 dicembre. Sarà data comunicazione diretta, sul sito e sui social. Il secondo classificato, se meritevole, riceverà unaL’anno scorso è stata premiatae che si è guadagnata l’opportunità di seguire un percorso di specializzazione in sport management, caratterizzato da un mix di docenze tradizionali, incontri con professionisti del settore, partecipazione ad eventi sportivi e progetti in aula. Queste le sue parole: “Calciomercato.com mi ha dato la possibilità di partecipare all'edizione del MasterSport 2021 e trascorrere quindi 6 mesi intensi di lezioni altamente formative con professionisti del settore sportivo. Tra i colleghi del corso si è creato un vero e proprio network nato dai molteplici progetti di gruppo richiesti e dalle esperienze a cui abbiamo preso parte come il programma volontari EURO2020 allo Stadio Olimpico di Roma. Ora, grazie alla borsa di studio di Calciomercato.com e alla formazione del MasterSport, sto finalizzando il mio percorso con uno stage a Fondazione Milan nell'ambito della responsabilità sociale”.Per partecipare, gratuitamente, è necessario diventare membri della community https://vivoperlei.calciomercato.com : al suo interno andranno postati gli articoli che saranno proposti a scadenze prestabilite attraverso il sito ed i social network:L'iniziativa letteraria presenterà. Ogni turno offrirà la possibilità di comporre un elaborato sul tema proposto dalla redazione.La partecipazione come “Ospite” è un modello ideato per i lettori di Calciomercato.com, semplici appassionati o persone che già operano nel settore del giornalismo sportivo. Questa strada offre la possibilità di avere accesso all'aula e ad alcuni servizi previsti dal corso (visite, accessi agevolati alle strutture, ...). Le principali differenze rispetto al tradizionale percorso da studente sono l'assenza dell'obbligo di presenza, l'assenza dello stage di fine corso, le prove intermedie e finali di valutazione (che sono facoltative). Al termine del corso il partecipante ottiene l'attestato di frequentazione, documento riconosciuto in ambito sportivo.Il "" nasce nel 1996 a San Marino dall'intuizione e dalla lungimiranza di un gruppo di professionisti del mondo dello sport, italiano ed internazionale, e da un team di eccellenti docenti universitari. Molti dei protagonisti di allora sono ancora oggi l'anima e il motore del masterSport; la squadra di docenti ogni anno con la stessa passione e professionalità lavorano al miglioramento del progetto e alla realizzazione del corso.Dalla sua ideazione ad oggi, edizione dopo edizione, il Master è stato arricchito, modificato, ristrutturato ed aggiornato alla ricerca del costante miglioramento e dell'applicazione dell'innovazione tecnologica e gestionale. Una cosa non è però mai mutata ovvero l'obiettivo del corso che oggi come allora è la costruzione di un percorso didattico formativo unico che sia in grado di offrire ai partecipanti un'esperienza personale indimenticabile, ma soprattutto che dia ad ognuno di loro gli strumenti necessari per raggiungere la soddisfazione professionale ricercata.Fin dalle sue origini, il progetto masterSport è stato caratterizzato dal fortissimo legame con il mondo sportivo italiano ed internazionale; questo legame è, soprattutto oggi, sinonimo di collaborazione e reciproca stima. Gli anni di confronto e di dialogo hanno reso il Master e la sua organizzazione in grado di rispondere alle necessità dello sport in termini di: formazione di professionalità specifiche, disponibilità nell'ambito della ricerca, supporto allo studio e alla pianificazione di eventi.In questi anni centinaia di studenti hanno partecipato al masterSport con entusiasmo ed impegno, ottenendo nel corso del tempo soddisfazioni professionali, personali e conciliando queste con la passione più grande.Per maggiori informazioni sul Master: masterSport Università di S.Marino Per iscriversi alla community e partecipare: h ttps://vivoperlei.calciomercato.com Per il regolamento completo: https://bit.ly/vaialmastersport2022