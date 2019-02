Il designatore degli arbitri Roberto Rosetti ha utilizzato il sito ufficiale della Uefa per illustrare le novità regolamentari della Champions League con l'inizio dei match validi per gli ottavi di finale. Su tutte, l'introduzione del Var: "Il protocollo su quando e come utilizzare il Var é stato definito dall'International Football Association Board, che definisce anche le Regole del Gioco. Le nostre linee guida per le partite Uefa su come applicare questo protocollo sono molto chiare: il Video Assistant Referee interverrà solo quando c'é la prova di chiari ed evidenti errori in quattro situazioni di gioco che possono cambiare il corso di una partita: gol e infrazioni che portano a una rete, decisioni su rigori e infrazioni che portano a un rigore, rossi diretti e scambi di identità. Ciò include anche i gol segnati dopo un fallo in fase offensiva o scaturiti da una posizione di fuorigioco. L'innovativa tecnologia 3D aiuterà l'Assistente al Video dell'Arbitro a determinare se si e' verificata una posizione di fuorigioco. Il Video Assistant Referee interverrà anche in caso di falli molto gravi che dovrebbero essere sanzionati con un rosso diretto secondo le Regole del Gioco".



Rosetti ha poi spiegato in quali casa il Var interverrà per gli episodi all'interno dell'area di rigore: "Anche in questo caso il Video Assistant Referee interverrà solo se vi é una chiara evidenza: fallo evidente in area di rigore che porta a un rigore oppure in caso di una chiara prova di assenza di infrazioni che possano togliere un rigore. Ad esempio, in caso di tocco di mani, il Video Assistant Referee deve intervenire quando c'é una chiara volontà del giocatore di toccare la palla con le mani o con il braccio. Movimento, distanza e posizione del braccio o della mano sono presi in considerazione dalla squadra VAR per giudicare se il contatto sia punibile o meno, e l'arbitro deve effettuare una verifica in campo. Durante il processo di revisione in campo, i telespettatori verranno informati dai commentatori e dalle emittenti attraverso grafiche. Inoltre ci sarà una grafica mostrata sugli schermi degli stadi per consentire ai tifosi di capire quale decisione sia stata presa". L'altra novità rispetto al passato riguarda la possibilità, già sperimentata nei tornei giovanili, di spendere una quarta sostituzione nel corso dei tempi supplementari delle gare a eliminazione diretta.