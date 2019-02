Al termine del Var Media Briefing tenuto a Roma alla vigilia del Congresso Uefa di domani, il designatore europeo Roberto Rosetti ha dichiarato: "Lavoriamo per essere uniformi. Cercheremo di avere squadre di arbitri che provengono dallo stesso paese e se questo non sarà possibile di sicuro eviteremo di formare squadra dove ci sono arbitri che utilizzano il VAR ed altri che non lo utilizzano nei loro rispettivi campionati. Il progetto non è ancora perfetto perchè sussistono sempre le decisioni controverse. Ma l'obiettivo è quello di eliminare gli errori chiari e far sì che gli arbitri lo possano utilizzare in maniera coerente".



A proposito dell'imminente debutto del Var in Champions League, Rosetti ha aggiunto: "Verranno sanzionati con l'ammonizione i giocatori che chiederanno l'intervento del VAR mimando il gesto del video. Non si può fare e non si potrà e dovrà in alcun modo interferire con la visione delle immagini da parte del direttore di gara".