Ricordate i sorteggi del tabellone di Champions e di Europa League in scena a Nyon, che dovevano delineare il cammino di Juventus e Napoli nelle rispettive competizioni fino alle ipotetiche ed auspicate finali del Wanda Metropolitano di Madrid e dell'Olympic Stadium di Baku? La redazione di Calciomercato.com aveva voluto offrire un proprio pronostico sull'esito dei quarti delle due competizioni, sperando di portare fortuna alle squadre italiane. Ecco, tutto è andato nella maniera opposta a quanto sperato, Juve e Napoli sono state eliminate da Ajax e Arsenal: la prima in modo assolutamente inaspettato tanto che solamente uno su sedici di noi aveva pronosticato il passaggio dei Lancieri, mentre il secondo in maniera un po' più prevedibile, tanto che cinque di noi si erano espressi in favore degli inglesi.



In generale, per quanto concerne la Champions la maggioranza aveva pronosticato una semifinale tra Liverpool e Barcellona, come è realmente poi accaduto, mentre ci siamo sbagliati sull'altra semifinale, ipotizzando un confronto affascinante tra Allegri e Guardiola, ma a spuntarla sono stati i perfetti ten Hag e Pochettino. In Europa League invece plebiscito per il Chelsea, qualcuno ha sperato nel Villarreal ma a spuntarla è stato il più quotato Valencia; centrato in extremis invece il pronostico EIntracht, che dopo aver eliminato l'Inter potrà giocarsi la finale.



Ma bando alle ciance, rivediamo con il senno di poi i pronostici di un mese fa. A voi i commenti!



QUARTI CHAMPIONS LEAGUE:



Stefano Agresti: Juventus-Manchester City, Liverpool-Manchester United

Carlo Pallavicino: Ajax-Manchester City, Liverpool-Barcellona

Fabrizio Romano: Juve-Tottenham, Liverpool-Barcellona

Federico Albrizio: Juve-Manchester City, Liverpool-Barcellona

Alessandro De Felice: Juve-Manchester City, Liverpool-Barcellona

Gianluca Minchiotti: Juve-Tottenham, Liverpool-Barcellona

Alessandro Di Gioia: Juve-Tottenham, Liverpool-Barcellona

Daniele Longo: Juve-Manchester City, Liverpool-Barcellona

Emanuele Tramacere: Juve-Manchester City, Liverpool-Manchester United

Marco Demicheli: Juve-Tottenham, Liverpool-Barcellona

Alessandro Cosattini: Juve-Manchester City, Liverpool-Barcellona

Cristian Giudici: Juve-Manchester City, Liverpool-Barcellona

Angelo Taglieri: Juve-Manchester City, Liverpool-Barcellona

Andrea Distaso: Juve-Manchester City, Liverpool-Manchester United

Federico Zanon: Juve-Manchester City, Liverpool-Barcellona

Pasquale Guarro: Juve-Manchester City, Liverpool-Barcellona MAGGIORANZA: Juve-Manchester City, Liverpool-Barcellona

ESITO FINALE: Ajax-Tottenham, Liverpool-Barcellona





QUARTI EUROPA LEAGUE:



Stefano Agresti: Napoli-Villarreal, Eintracht-Chelsea

Carlo Pallavicino: Napòli-Valencia, Benfica-Chelsea

Fabrizio Romano: Napoli-Valencia, Eintracht-Chelsea

Federico Albrizio: Arsenal-Valencia, Eintracht-Chelsea

Alessandro De Felice: Napoli-Villarreal, Eintracht-Chelsea

Gianluca Minchiotti: Napoli-Valencia, Benfica-Chelsea

Alessandro Di Gioia: Arsenal-Valencia, Eintracht-Chelsea

Daniele Longo: Napoli-Valencia, Eintracht-Chelsea

Emanuele Tramacere: Arsenal-Valencia, Eintracht-Chelsea

Marco Demicheli: Arsenal-Villarreal, Eintracht-Chelsea

Alessandro Cosattini: Napoli-Valencia, Benfica-Chelsea

Cristian Giudici: Napoli-Valencia, Eintracht-Chelsea

Angelo Taglieri: Napoli-Valencia, Eintracht-Chelsea

Andrea Distaso: Napoli-Valencia, Benfica-Chelsea

Federico Zanon: Napoli-Valencia, Benfica-Chelsea

Pasquale Guarro: Arsenal-Valencia, Benfica-Chelsea



MAGGIORANZA: Napoli-Valencia, Eintracht-Chelsea

ESITO FINALE: Arsenal-Valencia, Eintracht-Chelsea