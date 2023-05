Ci sarebbero alcune discussioni con il tecnico Jorge Jesus alla base della decisione presa da Miha Zajc di non rinnovare il contratto con il Fenerbahce, in scadenza il prossimo 30 giugno. Il 28enne trequartista sloveno, ex di Genoa ed Empoli, cambierà squadra ma non si muoverà da Istanbul: secondo la stampa turca è vicinissimo all'accordo con il Besiktas.