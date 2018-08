Brutte notizie per l'Avellino Calcio. Manca ancora l'ufficialità ma secondo quanto appreso da Calciomercato.com il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del club irpino, come avevano già fatto in precedenza la Covisoc, poila Figc e quindi il Collegio di Garanzia del Coni. A nulla è servita l'udienza in via Flaminia questa mattina, intorno alle 15.20 la notifica alle parti che ha spento l’ultima speranza alla quale la società biancoverde e i suoi tifosi erano aggrappati. Nove anni dopo la storia si ripete: Avellino fuori dalla B con i dilettanti ad attenderlo.