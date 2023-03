José Mourinho torna al passato e fa il gesto delle manette dopo che il ricorso contro la sua squalifica di due giornate è stato respinto. Ufficialmente si tratta di una pubblicità a Hublot un'azienda produttrice di orologi di lusso di cui è testimonial, ma il gesto con i polsi incrociati simboleggia il suo stato d’animo. José Mourinho non potrà sedere in panchina nelle gare contro Sassuolo e Lazio perché il ricorso contro la squalifica di due giornate inflitta in seguito alla lite con l’arbitro Marco Serra in Cremonese-Roma non è stato accolto.

La società ha comunicato di voler restare in silenzio stampa, nessun tesserato o dirigente parleranno prima, durante e dopo le partite in questione. Ma José, a suo modo, qualcosa ha voluto dirla. Ha richiamato un gesto ormai diventato iconico per tifosi interisti e che risale al 20 febbraio 2010 quando a San Siro si giocava Inter-Sampdoria e l’arbitro Tagliavento aveva espulso Samuel e Cordoba.