Moustapha Cissè torna a battere un colpo. Proprio lui, che all’esordio in Serie A con l’Atalanta lo scorso marzo aveva subito segnato facendo sorridere l’Italia intera. Sì perché la storia del 19enne guineano non è come le altre. Punta centrale, il classe 2003 è stato prelevato dagli orobici dall’Asd Rinascita Refugees, club pugliese militante nella seconda categoria (provincia di Lecce). Un club che ha un grande obiettivo nobile: utilizzare il calcio come veicolo di integrazione per rifugiati e migranti.



Dalla sofferenza quindi dei tanti che richiedono asilo in Italia dopo lunghe traversate alla rete con l’Atalanta alla prima nella massima serie italiana: una storia la sua che era diventata virale. Da lì la deludente avventura in prestito al Pisa interrotta dopo 6 mesi (zero gol e zero assist) e il passaggio a gennaio al Sudtirol che tanto sta stupendo la Serie B. E oggi la grande gioia alla terza presenza agli ordini di Bisoli al cospetto del Palermo: sberla sotto la traversa e gran gol a battere Pigliacelli. Un tiro al volo che può segnare l’ennesima rinascita del giovane Cissè.