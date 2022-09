Ve lo ricordate Hachim Mastour? Il ragazzo prodigio che si è lentamente bruciato dal momento in cui è arrivato a firmare per il Milan è tornato a giocare e all'esordio nella sua nuova avventura è subito andato in gol.



Mastour ha solo 24 anni, ma ha deciso di rilanciarsi in Botola 2, la seconda divisione del calcio marocchino. Con il Renaissance Club Athletic Zemamra, club che ha come obiettivo la promozione nella loro Serie A, e con la 10 sulle spalle (strappata al compagno Chouikh, che ha ripiegato sulla 100), l'ex-Milan è andato in gol nella vittoria per 3-1 contro il Chabab Ben Guerir.