Riecco Josip Ilicic. Dopo diverse settimane di buio e difficoltà, l'attaccante dell'Atalanta torna a casa. Lo farà molto probabilmente domani (o comunque a inizio settimana), riabbracciando Zingonia e i suoi compagni, capaci di arrivare ai quarti di finale di Champions League. A rivelare la notizia che in moltissimi aspettavano da tempo è La Gazzetta dello Sport, che spiega come da domani lo sloveno inizierà un percorso che lo riporterà a piccoli passi, si spera, ad essere uno dei punti chiave della rosa di Gasperini.



INSERIMENTO GRADUALE - Ilicic, a Bergamo, manca da quasi due mesi, dai giorni successivi al pareggio dello Stadium contro la Juve datato 11 luglio. L'Atalanta volava: miglior squadra in Italia post-lockdown e un'avventura a Lisbona all'orizzonte. Poi, il black out inatteso e inspiegabile, un alone di mistero che ha avvolto Josip nelle settimane successive. I compagni gli hanno fatto sentire la vicinanza, combattendo in campo, lui combatteva la depressione in patria. Ora è il momento di tornare: il rientro sarà cauto e lento, si baserà inizialmente su un lavoro atletico. Scadenze per il ritorno in campo non ce ne sono, fretta nemmeno: l'Atalanta, però, si prepara a riabbracciare il suo Josip.