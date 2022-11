Bentornato Pablo Marì. Il difensore spagnolo, dimesso una settimana fa dall'ospedale dopo l'accoltellamento subito in un centro commerciale di Assago (provincia di Milano), che lo ha costretto a un intervento chirurgico per ridurre la lesione muscolare rimediata, ha fatto il suo ritorno all'U-Power Stadium di Monza: Marì, vistosamente fasciato e con il braccio sinistro immobilizzato, è stato inquadrato dalle telecamere in panchina con Palladino prima della sfida con il Verona, per assistere al riscaldamento dei suoi compagni di squadra. Per tornare in campo ci vuole ovviamente tempo, ma il rientro allo stadio è un primo passo verso il ritorno alla normalità.



(foto AC Monza)