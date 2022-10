Anche l'As Roma è scossa per l'attentato andato in scena ieri ad Assago dove un uomo di 46 anni ha accoltellato 5 persone uccidendone una e ferendo anche il giocatore del Monza Pablo Mari. A disarmare l'assassino proprio un ex Roma come Massimo Tarantino. Ecco la nota del club apparsa sui social: "L’AS Roma esprime il proprio cordoglio alla famiglia della vittima dell’aggressione avvenuta ad Assago, ed è vicina a Pablo Marí e a tutte le persone ferite e coinvolte".