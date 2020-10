Dire che Cristiano Ronaldo sia fondamentale per la Juve appare lapalissiano, così come evidente è aspettarsi una Juve diversa senza la sua stella.. Lo score recita - oltre alla vittoria di Kiev - doppio pareggio contro Crotone e Verona e sconfitta in casa contro il Barcellona dell'eterno rivale Leo Messi, che Ronaldo ha potuto nervosamente ammirare dal divano di casa.. Il centrocampo è un cantiere aperto in attesa di certezze, con Ramsey e Arthur che faticano a caricarsi la squadra sulle spalle. Chiesa deve ancora inserirsi negli schemi di Pirlo, Dybala non è ancora al top e i soli Kulusevski e Morata non bastano., aiutandola a uscire dalle sabbie mobili di quest'avvio di stagione tanto atipico quanto difficile. Mai come ora, in un campionato così strano, perdere punti può essere pericoloso. Lo sa la Juve, a -1 dall'Inter e a -4 dal Milan capolista.. Nella giornata di sabato è prevista l'idoneità sportiva e un nuovo tampone (all'interno del consueto ciclo pre-gara a cui si sottoporrà tutto il gruppo squadra).. La condizione fisica, intanto, non manca. Come sempre. Ronaldo, asintomatico durante tutti i 18 giorni di quarantena, ha mantenuto una perfetta forma e viene descritto come un leone pronto a uscire dalla gabbia e ruggire.