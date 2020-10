In quattro partite senza Cristiano Ronaldo, l'attacco della Juventus ha faticato e non poco a trovare la via del gol. Lo ha fatto Alvaro Morata, contro il Crotone in campionato e due volte contro la Dinamo Kiev in Champions League, oltre a qualche gol annullato per fuorigioco millimetrico. Lo ha fatto Dejan Kulusevski, che ha pareggiato la sfida contro il Verona di domenica sera. Nulla più: quattro gol in quattro partite e una sola vittoria all'attivo.