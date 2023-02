La trasmissione Le Iene, che andrà in onda su Italia 1 domani sera, intervista l’ex allenatore, che a fine anni 90 denunciò l'uso eccessivo di farmaci nel mondo del calcio, insinuando anche dubbi sull'utilizzo di sostanze dopanti. Il tema di recente è tornato d'attualità in seguito alle dichiarazioni di alcuni ex calciatori, come: Alcuni calciatori hanno ammesso di avere paura. Cosa ne pensa?: Che è strano che si spaventano ora e non quando prendevano qualche cosa.: Lei può escludere che i giocatori che ha allenato abbiano preso farmaci a sua insaputa?: Purtroppo, non posso escluderlo perché non si riesce a controllare tutto. Però almeno così i medici quando parlavo non davo indicazione.: Che ne pensa di queste tristi, recenti, morti? Mihajlovic, Vialli, molto giovani.: No, le malattie arrivano a tutti.: Lei tirò fuori la storia che «il calcio deve uscire dalle farmacie». Secondo lei oggi il calcio è ancora dentro le farmacie?: Secondo me non è cambiato niente, purtroppo. Questi ragazzi che ci pensano ora ci potevano pensare 25 anni fa, chiedendo cosa stessero prendendo e perché. Oggi è tardi.