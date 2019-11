Tra i protagonisti della squadra di Caneo, il Rieti, spicca il nome di Andrea Zanchi, esterno sinistro che nello scorso campionato è rimasto coinvolto anche nel caos di Piacenza. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoC.com, l'ex Matera ha illustrato la situazione che sta vivendo in questo momento il club laziale. “Abbiamo capito che si stava mettendo male nel momento del passaggio di proprietà. Dopo aver dichiarato lo sciopero con l'Aic, la squadra non si sta allenando in attesa di quelli che saranno gli sviluppi riguardo gli stipendi. Non so quali saranno le intenzioni della società ma noi come squadra siamo intenzionati ad andare avanti con lo sciopero".