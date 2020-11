Nella sfida di oggi tra Rijeka e Napoli c'è un ex di turno. Si tratta di Armando Anastasio, terzino sinistro nato a Napoli e cresciuto proprio nel settore giovanile azzurro. Anastasio ha già fatto il suo esordio in Europa League con la maglia del Rijeka, subentrando nel finale contro l'AZ Alkmaar appena sette giorni fa.



Ma quella di oggi sarà una sfida dal sapore diverso, perché affronterà il suo Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno riporta queste parole del giocatore: "Ho conosciuto qui persone perbene. La città è molto bella, il golfo mi ricorda casa e il club è ambizioso. Sono qui per aiutare la squadra. Se segno al Napoli esulto oppure piango".