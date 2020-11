L'allenatore del, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del tecnico calabrese:- "Non siamo stati noi a dire di dover vincere lo scudetto, lo dicono gli altri. Noi pensiamo a lavorare durante la settimana. Contro di noi tirano pochissimo in porta. Perdere partite come quella contro il Sassuolo o con l'AZ deve bruciarci perché la nostra è una squadra viva che tiene bene il campo, che ha qualità. Non dobbiamo pensare a ciò che dicono fuori, dobbiamo guardare solo noi stessi".- "L'ho già detto ai miei giocatori, non sarà una passeggiata ma molto difficile. Giocano con un 5-3-2, lasciano pochissimi spazi. La Real Sociedad contro loro ha segnato solo al 92', sarà una partita difficile".- "Deve stare tranquillo. Ha dimostrato fin da subito che è un giocatore forte. Sicuramente lo vorrei più tranquillo quando va faccia a faccia con gli avversari, quando protesta platealmente con gli arbitri. L'ho detto anche ai miei ragazzi: non dobbiamo avere gli alibi che ci stanno togliendo qualcosa, si può sbagliare. Dobbiamo pensare a ciò che stiamo sbagliando noi, come migliorare. Dopo se stiamo là a vedere se ci danno un fallo in meno non va bene, sono solo alibi".- "Per lui arriveranno i gol. Per noi è un giocatore importante, ne sento dire di cotte e di crude. Ma è qui, in questo centro sportivo che si costruiscono le vittorie. Non dobbiamo perdere tempo a pensare ciò che si dice. Dries in questo momento fa fatica a fare gol, ma di palle gol ne ha. Non è un cecchino come suo solito però lavoriamo e siamo tranquilli. Le cose andranno bene".- "Si sta allenando con noi. Non è al 100%, però già il fatto che stringe i denti per stare con noi, per migliorare la sua condizione fisica, per noi è importante. Da lui mi aspetto questo atteggiamento, è il nostro capitano, non è un giocatore normale, ma uno che anche nei momenti di difficoltà ci deve dare qualcosa. Da Lorenzo mi aspetto questo".