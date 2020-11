Giovedì al San Paolo andrà in scena la quarta giornata di Europa League che vedrà di fronte Napoli e Rijeka. I croati faranno a meno di alcuni elementi, positivi al Covid-19. Il ds del Rijeka, Ivan Mance, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



LA SITUAZIONE - "Non importa il fatto che siamo stati falcidiati dal Coronavirus. In questo momento il Covid è l'allenatore di tutte le squadre. Nella nostra squadra abbiamo almeno 5-6 titolari positivi. La nostra è una situazione pesante".



IL GIRONE -"Ho visto tutte le partite del Napoli, per me gli azzurri sono fortissimi. Però il calcio è uno sport incredibile, tutto può succedere, ci proveremo lo stesso. Giocheremo al San Paolo con il cuore. Il nostro girone è equilibrato. La Real Sociedad è la squadra più in forma".



L'EUROPA LEAGUE - "Il Napoli può vincere l'Europa League, sulla carta è una squadra completa e fortissima. Può arrivare fino in fondo. All'andata nel primo tempo giocammo benissimo, poi appena il Napoli ha accelerato non siamo riusciti a reggere l'impatto