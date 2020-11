Il Napoli ha trovato il successo in Croazia contro il Rijeka, seppur affannando un po'. Il risultato finale è stato 1-2 in favore degli azzurri, ma i padroni di casa hanno ben figurato, soprattutto con la fisicità si Sandro Kulenovic, centravanti classe '99 che ha giocato per una stagione con la Primavera della Juve. Lo stesso Kulenovic ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole:



LA PARTITA - "Eravamo consapevoli che il Napoli fosse una squadra piena di campioni. Nella prima mezz'ora abbiamo giocato benissimo, fatto 2-3 contropiede e avremmo potuto fare altri 2 gol. Abbiamo dato tutto, però il Napoli ha qualità e l'ha vinta così".



GATTUSO - "Le sue urla a fine primo tempo? Non ho sentito niente".



RITORNO IN ITALIA - "Spero di tornare. La Serie A è uno dei grandi campionati europei, ho imparato anche la lingua. Ci sono tante squadre che mi entusiasmano. Juve, Napoli, Inter, Milan, Roma, tante".



KOULIBALY - "Prima della partita ho detto che giocare contro di lui era un sogno. È uno dei 3 difensori centrali più forti al mondo, dopo Ramos e van Dijk. Ho giocato bene, però lui non ha mantenuto è stato sul suo solito livello".



FUTURO - "Telefonate per il mio agente dopo la partita di ieri? Non ci ho parlato ancora, però lo vedrò".