Domani il Napoli scenderà in campo alle 18:55 per affrontare la terza giornata di Europa League. Lo farà in casa del Rijeka, in Croazia, per portare via 3 punti preziosi, in seguito alla sconfitta all'esordio contro l'AZ Alkmaar e alla vittoria della scorsa giornata a San Sebastián contro la Real Sociedad.



La gara sarà trasmessa su Sky e visibile sui canali Sky Sport (253 del satellite, 484 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (205 del satellite). Rijeka-Napoli sarà visibile anche in streaming tramite Sky Go e Now Tv.